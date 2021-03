« Koh-Lanta : les armes secrètes » du 12 mars 2021 : lancement de la nouvelle saison ce soir sur TF1

4.4 ( 7 )



« Koh-Lanta : les armes secrètes » du 12 mars 2021. C’est le jour J pour la nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et comme toujours depuis toutes ces années en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



« Koh-Lanta : les armes secrètes » du 12 mars 2021 : c’est le jour J

Une saison qui s’annonce totalement différente des autres, et pour cause. Non seulement les aventuriers vont se retrouver pour la première fois en Polynésie française mais ils vont être confrontés à une nouvelle règle qui va tout changer : les armes secrètes.

Et oui, pour la première fois dans l’histoire du jeu, des armes vont être cachées. Des armes pas comme les autres qui pourront offrir des doubles votes mais aussi contrer des colliers d’immunité. Oui, vous avez bien lu !

Bref, et mise à part une victoire dans l’épreuve d’immunité, plus personne ne sera désormais à l’abri d’une élimination.



Découvrez les candidats en vidéo

Cette année ils sont 20 à tenter l’aventure, 10 femmes et 10 hommes. Mais cette fois retour aux fondamentaux avec les fameuses équipes rouge et jaune. Parmi ces 20 candidats, nous avons choisi de vous en présenter 2 en vidéo.

Et on commence par Myriam, 36 ans qui reconnaît qu’il y a en elle un petit côté teigne qui ne partira jamais…

#KohLanta

🙋 Myriam, 36 ans

😏 « Il y a un petit côté teigne en moi qui ne partira jamais »

📺 RDV Le 12/03 dès 21H05 sur @TF1 pic.twitter.com/PEwWhbNEh8 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) March 7, 2021

De son côté Mathieu le Corse reconnaît qu’il est très impulsif et parfois très colérique. Faut-il redouter quelques clashs ?

#KohLanta

🙋 Mathieu, 29 ans

⚫ « Moi c’est tout blanc ou tout noir, il n’y a pas de demi-mesure »

📺 RDV Le 12/03 dès 21H05 sur @TF1 pic.twitter.com/PfFIV1zsMC — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) March 7, 2021

Tous les candidats de cette saison évènement

#KohLanta EXCLU – Découvrez les portraits des 10 aventuriers de cette nouvelle saison "Les Armes Secrètes" 🔥👉 https://t.co/O2de1O3WVL

📺 RDV Le 12/03 dès 21H05 sur @TF1 pic.twitter.com/sfbYYMqXA5 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) February 16, 2021

#KohLanta

EXCLU – Découvrez les portraits des 10 aventurières de Koh Lanta, Les Armes Secrètes ! 🔥➡️ https://t.co/kHgm5L2zBx

📺 RDV le 12/03 dès 21H05 sur @TF1 pic.twitter.com/hZ3P9vQB4J — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) February 16, 2021

Toutes les vidéos, les portraits, les bonus et les replay sont sur MYTF1.

« Koh-Lanta : les armes secrètes » ça démarre ce soir sur TF1 dès 21h05. Serez-vous aussi nombreux que la saison précédente ? Une chose est sûre, la concurrence risque bien de souffrir ce soir encore.

