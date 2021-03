Un si grand soleil : Yvon et Johanna soupçonnés, Laetitia remontée, ce qui vous attend vendredi 12 mars (épisode n°600 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain pour finir la semaine de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 600 qui sera diffusé le vendredi 12 mars, la police enquête sur la mort de Mickaël, qui ne s’est finalement pas suicidé !



Johanna apprend qu’elle est soupçonnée, elle affirme qu’elle a passé la nuit chez Julien Bastide au moment de la mort de Mickaël.



Julien est prêt à témoigner tandis que Johanna est rassurée de ne pas être responsable de la mort de Mickaël. Lucille a enquêté sur Yvon pour son article, elle a découvert qu’il a été soupçonné d’avoir tué son associé il y a 20 ans. Bien qu’Yvon affirme qu’il était à Palavas, il n’a pas d’alibi solide. Après la publication de l’article de Lucille, Becker fait d’Yvon son principal suspect…

Au lycée, Laetitia est furieuse suite au questionnaire sur le consentement. La proviseur lui explique qu’il est important de parler des violences sexuelles mais Laetitia n’apprécie pas la manière… Et même au sein de l’équipe de professeurs, le questionnaire fait débat. Quant à Inès, elle s’en prend encore à Enzo, qui n’en peut plus et se confie au surveillant.



Rendez-vous vendredi 12 mars à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 mars 2021

