« La faute à Rousseau » du 10 mars 2021 : ce soir c’est déjà l’heure du final

« La faute à Rousseau » du 10 mars 2021. Le prof de philo le plus déjanté du PAF est de retour ce soir sur France 2 pour les deux derniers épisodes. Et oui c’est déjà l’heure du final de la saison 1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.



« La faute à Rousseau » du 10 mars 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 7 : Margaux et la Vérité

La très jolie et très peste Margaux passe sa vie à mentir. Le plus gros de ses mensonges : prétendre être une fille cool et maîtresse d’elle-même – alors qu’elle est, dans le fond, solitaire et mal dans peau… Tout va basculer pour Margaux le jour où, pour se venger de son ex, elle s’enfonce dans une spirale de mensonges qui risque de lui coûter très cher… Pourquoi cette jeune fille s’est-elle refugiée dans un monde d’apparence et de mensonges ? La vie réelle lui semble-t-elle trop difficile ? Ou peut-être son entourage ne lui a jamais dévoilé la vérité ?

Épisode 8 : Théo et le Bonheur



Théo se met une pression dingue pour être à la hauteur de la prépa HEC qu’il veut intégrer à la rentrée. Benjamin s’en inquiète. D’autant plus qu’il découvre que Théo, pour améliorer sa concentration, s’est mis à consommer des médicaments… Jusqu’où ira sa descente aux enfers ? Rousseau arrivera t-il à aider son fils ?

La saison s’achève pour « La faute à Rousseau » ce soir sur France 2.

