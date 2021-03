« N’oubliez pas les paroles » : Agathe affiche déjà 60.000 € en seulement 3 victoires….

4.3 ( 11 )



« N’oubliez pas les paroles » : Agathe est-elle une future grande maestro de « N’oubliez pas les paroles » ? Il est bien sûr beaucoup trop tôt pour le dire mais il faut avouer que son début de parcours est tonitruant !



En 3 victoires seulement, elle affiche déjà 60.000 € de gains. C’est la somme maximale qu’il est possible de gagner !

« N’oubliez pas les paroles » : Agathe en route vers les masters

Ce soir elle a rajouté 2 victoires supplémentaires et fait tomber 40.000 € de plus dans sa besace.

🎤 Nombre de victoires : 3

🎤 Gains du jour : 40.000 €

🎤 Total des gains : 60.000 €



Si, et seulement si, elle continue sur ce rythme, Agathe pourrait rapidement intégrer et bouleverser le classement des plus grands maestros. Ce classement comporte 32 noms et il est synonyme de qualification pour les masters.

« N’oubliez pas les paroles » revient demain, mardi 9 mars 2021, dès 18h40 sur France 2 et bien sûr en replay sur France.TV durant 7 jours.

Agathe, qui dit avoir révisé 800 chansons, va t-elle être éliminée avant d’entrer dans le classement des plus grands maestros de NOPLP ? Va t-elle poursuivre sur le même rythme et enchaîner les victoires à 20.000 € ? Pour le savoir restez fidèles à « N’oubliez pas les paroles » avec Nagui et ses ZIKOS.

