Plus belle la vie en avance : Estelle perd pied ! (vidéo PBLV épisode n°4232)

On peut dire que Francesco va tomber de haut la semaine prochaine dans votre série marseillaise de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’il avait refusé qu’elle fasse croire à ses abonnés qu’ils allaient avoir un bébé, Estelle a non seulement laissé entendre qu’elle était bien enceinte mais elle a en plus laissé planer le doute sur l’identité du papa !



C’est à Jimmy Moon qu’Estelle a demandé de tourner une vidéo annonçant la nouvelle…



Jimmy pense que ça va rendre Francesco furax et il demande à Estelle si elle est sûre de voilà faire ça. Estelle confirme et il annonce donc en vidéo dans sa story que le père du bébé d’Estelle n’est peut être pas celui que l’on croit…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4232 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4232 du 9 mars 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

