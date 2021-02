EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul brisé par la vérité, un nouveau médecin au Mistral (infos PBLV)

4.9 ( 8 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 17 mars Si vous êtes accro au feuilleton quotidien « Plus belle la vie » et que vous avez hâte de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment. En effet, chaque samedi, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Jean-Paul est dans une véritable descente aux enfers !

En effet, Jean-Paul continue son enquête sur la disparition de Samia et il dérape totalement. Jean-Paul joue double jeu avec Machet, qui veut se débarrasser de Malbec. Et alors que Malbec va être transféré chez le juge, c’est le moment idéal pour agir. Malheureusement c’est Ariane et Patrick qui vont assurer le transfert… Boher est obligé de voler une voiture pour l’embuscade. Boher, Machet et Berger mettent leurs cagoules voyant le convoi arriver. Jean-Paul braque ses anciens collègues !



Ariane craint d’avoir reconnu Boher dans l’un des ravisseurs de Malbec et le dit à Patrick. Dans la fameuse cachette de Machet, Malbec est attaché à une chaise avec un sac sur le visage. Ils comptent s’en débarrasser. Jean-Paul aimerait savoir qui était la personne qui a subi le même sort juste avant Malbec… Jean-Paul est totalement brisé et désemparé quand il apprend qu’il s’agit de Samia !

Quant à Léa, elle choisit de vivre son histoire avec Angélique, au détriment de Jean-Paul. Elle lui annonce la nouvelle.

De son côté, Vidal annonce à Victoire qu’il reste au Mistral. Avec Estelle, ils vont reprendre le cabinet médical de Guillaume Leserman.

Et enfin chez GTS, rien ne va plus ! Les chiffres sont très mauvais et Katia, une costkilleuse, est envoyée pour un audit interne. Céline est convaincue qu’elle est là pour licencier… Emma est inquiète.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 1er mars sur France 3

Boher qui est prêt à tout pour connaitre la vérité sur le sort de Samia, commence à collecter de plus en plus d’informations sur Machet. Ce dernier s’aperçoit que son domicile a été fouillé par Boher, vidéo surveillance à l’appui. Machet prend la boucle d’oreille de Samia et la casse en deux. De retour à la Police Municipale, Machet fait bien comprendre à Boher qu’il sait qu’il est entré par effraction dans sa maison. De son côté, Lougane a arrangé en rendez-vous entre Valérie Ferrier et Léa…

Franck accueille chaleureusement Camille au sein de la famille et Blanche lui fait passer son premier test afin de savoir où elle se situe scolairement. Le docteur Friedman continuera de voir Camille en séances aussi longtemps que Camille le désirera…

L’humeur d’Estelle change en fonction des commentaires laissés sur leur profil. A coloc les vidéos prennent toute la place et Mila commence à en avoir sérieusement marre…

