The Voice 2021 : découvrez les premières images des battles (VIDEO)

3.4 ( 5 )



Annonces





Alors que les auditions à l’aveugle de la saison 2021 de The Voice se sont achevée samedi dernier, place aux battles ! Et alors qu’il vous faut patienter jusqu’à samedi pour découvrir la première soirée des battles, on vous propose dès maintenant de découvrir un aperçu de ce qui vous attend en vidéo.



Annonces



Annonces

Durant les auditions à l’aveugle, les quatre coachs, Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine ont dû prêter l’oreille avec attention pour récupérer les meilleurs talents dans leur équipe.



Annonces



Annonces



Annonces





VIDEO The Voice, premier extrait des battles du 27 mars

DES BATTLES « NOUVELLE GÉNÉRATION »



Annonces





À partir du Samedi 27 Mars, place aux Battles « nouvelle génération » pendant lesquelles tout peut arriver pour les talents mais aussi pour les coachs.

Chaque coach va opposer deux talents de son équipe, voix contre voix, sur une chanson qu’il aura choisi au préalable. Le suspens sera d’autant plus au rendez-vous que jusqu’à 3 talents pourront s’affronter. A la fin de chaque Battle, le coach aura un choix décisif à faire en sélectionnant un talent qui sera qualifié pour l’étape des K.O.

Cette année, il sera aidé dans cette tâche car les trois autres coachs spectateurs de la Battle seront obligés d’exprimer et formaliser leur préférence à l’aide d’un bouton positionné devant leur fauteuil. Ainsi leur avis consultatif concernant le gagnant de la Battle sera affiché en plateau, avant l’annonce du talent qualifié par son coach.

Cette étape est redoutée par les talents puisqu’il faut à tout prix éviter l’élimination.

Mais attention, cette saison offre une nouvelle chance pour le talent non retenu de continuer le concours avec le retour du vol de talents ! Grande nouveauté cette année puisque les coachs auront la possibilité de « voler » des talents non retenus à l’infini !

La compétition est donc ouverte jusqu’à la dernière performance de la dernière Battle ! Tout peut basculer en un instant ! Alors, quel talent vont pouvoir profiter de cette deuxième chance ?

DES CO-COACHS DE PRESTIGE

Le plus dur pour les coachs sera de faire les bons choix pour la suite de la compétition et composer la meilleure « team » ! Cette saison sera marquée par un casting de co-coachs très éclectique.

En plus de leur coach, les talents vont avoir la chance de travailler avec 9 artistes emblématiques de la chanson française. Tous ont accepté d’épauler les coachs et leur donner un coup de main pour préparer au mieux les talents avant chaque Battle en partageant à la fois leur expérience et leurs précieux conseils.

Florent Pagny aura à ses côtés deux artistes populaires et talentueux : Patrick Fiori, coach historique de « The Voice Kids » et Calogero.

Amel Bent sera entourée de Zaho, chanteuse à la voix soul r’n’b, et Vitaa et Slimane, duo incontournable de la variété française.

Récemment promu artiste de l’année aux dernières Victoires de la musique, Benjamin Biolay et Vald, l’un des artistes les plus insaisissables du moment, ont répondu à l’invitation de Marc Lavoine.

Et Vianney coachera avec Véronique Sanson à la carrière discographique autant que scénique bien remplie et Patrick Bruel, un amoureux des mots et de la musique.

Durant ces Battles, les 4 coachs vont aller de surprises en surprises… L’enjeu est évidemment capital pour les talents qui doivent donner le meilleur d’eux-mêmes pour espérer continuer l’aventure.

L’heure des choix a sonné pour les coachs ! Quels talents vont continuer l’aventure ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.4 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés