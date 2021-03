Un si grand soleil en avance : Christophe cache quelque chose (résumé + vidéo épisode n°606 du 22 mars 2021)

5 ( 8 )



Un si grand soleil du 22 mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Une nouvelle semaine commence et Christophe est de plus en plus louche dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, ce soir il retrouve encore une fois un homme qui lui donne de l’argent…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 606

Christophe semble avoir des choses à cacher. A la nuit tombée, il retrouve une homme louche qui lui remet une somme d’argent dans une enveloppe… Le mec lui dit que ses hommes sont mal et qu’ils ont besoin de lui. Christophe lui répond que maintenant qu’ils ont la police à leur trousse, ses tarifs augmentent…



Et alors que Julien sait se montrer attentif, Gary joue les entremetteurs. Pendant ce temps, Myriam est déterminée à changer de carrière.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 22 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

