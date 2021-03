Un si grand soleil : les funérailles de Mickaël, Inès et Anissa continuent, ce qui vous attend lundi 15 mars (épisode n°601 en avance)

5 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous vous demandez ce qui vous attend lundi dans « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 601 qui sera diffusé le lundi 15 mars, l’enquête de police piétine et c’est le jour des funérailles de Mickaël.



Johanna tient à assister au dernier adieu à Mickaël, contre l’avis de Julien. Mais ce dernier tient à l’accompagner.



Sur place, après la cérémonie, Christophe n’hésite pas à s’en prendre violemment à Johanna. Il l’accuse d’être responsable de la mort de son ami !

Alex et Elise enquêtent pour vérifier l’alibi d’Yvon. Ils recueillent des témoignages qui confirment qu’il a dîné au restaurant et qu’il est rentré à l’hôtel mais plusieurs heures plus tard. Il a donc eu le temps de tuer Mickaël.



De leur côté, Inès et Anissa poursuivent leur action avec des flyers sur le consentement. Jules vient voir Enzo pour lui demander de laisser Inès tranquille… Enzo va ensuite encore une fois se confier au surveillant, qui lui explique que les femmes ont pris le pouvoir et que la parole des hommes n’a plus de valeur…

Rendez-vous lundi 15 mars à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

