« Tropiques Criminels » du 19 mars 2021 : ce soir c’est le final de la saison 2

« Tropiques Criminels » du 19 mars 2021 : ce soir les deux derniers épisodes de la saison 2. Ce soir c’est déjà l’heure du final de la saison 2 de votre série « Tropiques Criminels ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV.



« Tropiques Criminels » du 19 mars 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

Épisode 7 – Schoelcher

Le jeune Oliver est témoin d’un meurtre. Il prévient la police. Il affirme que Vivienne, commerçante et couturière qui tient un magasin de vêtements où elle vend ses créations, a été assassinée. Problème, Mélissa et son équipe ne retrouvent pas son corps sur place. Le meurtrier a essayé d’effacer toute trace de son crime. En revanche ils retrouvent les empreintes nombreuses d’un certain Raphaël Lariga, martiniquais arrêté il y a quelques années à Paris pour coups et blessures. En fouillant le domicile de la victime, Mélissa et Gaëlle vont comprendre que Raphaël et Vivienne sont une seule et même personne. Raphaël a changé de sexe pour devenir Vivienne. La transphobie serait-il le mobile du meurtre ?

Épisode 8 – La baie du Marin



Mélissa se réveille dans le coffre d’une voiture. Elle a été agressée et frappée. Découvrant son absence, Gaëlle lance aussitôt l’alerte. Une course contre la montre commence. Qui s’en est pris à Mélissa ?

Et voici les 2 derniers épisodes de la saison! 🔥

Accrochez-vous les amis! 🔥 📌Ce vendredi soir 21:05 sur @france2 #TropiquesCriminels #Saison2 Avec mon acolyte @beadelaboulaye 👮🏻 En super guest, les partenaires de choc Mark Grosy, Xavier Robic & co pic.twitter.com/4k6wnZ1SeR — Sonia Rolland (@SoniaRolland) March 17, 2021

Suite et fin de la saison 2 « Tropiques Criminels » ce soir sur France 2.

