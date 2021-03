Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 2 avril 2021

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 2 avril 2021 – Le week-end se termine et si vous êtes accro au feuilleton de France 2 « Un si grand soleil », c’est le moment d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans les prochains épisodes ! En effet, Stars Actu vous en dit plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 29 mars au vendredi 2 avril 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que l’enquête sur la mort de Mickaël ne sera toujours pas terminée. Mais une reconstitution pourrait bien porter ses fruits…

Quant à Christophe, il est toujours autant amer alors que Myriam est de retour.



Lundi 29 mars 2021, épisode 611 : Tandis que la police organise une reconstitution qui va s’avérer pleine de surprises, Laetitia pense que les choses vont trop loin. Quant à Enzo, il trouve du soutien auprès d’un ami, et Jules se sent délaissé.

Mardi 30 mars 2021, épisode 612 : Alors que Cécile cherche la petite bête, Enric ressentirait-il une certaine jalousie mal placée ? Quant à Gary, il a un plan (presque) parfait pour parvenir à ses fins.

Mercredi 31 mars 2021, épisode 613 : Tandis que Myriam prend les choses avec beaucoup de légéreté, Maryline doit intervenir pour sauver la situation, et Christophe est plein d’amertume.

Jeudi 1er avril 2021, épisode 614 : Alors que Christophe continuer à jouer les oiseaux de mauvais augure, Enzo laisse faire un peu malgré lui, et Lucille commence un reportage qu’elle espère retentissant.

Vendredi 2 avril 2021, épisode 615 : Tandis que Myriam met les points sur les « i », Arthur est un peu dépassé par les événements. De son côté, Alice a besoin de faire le point, pendant que Julien reprend du poil de la bête.

