« The Voice » du 10 avril 2021 : les dernières battles de la saison 10 ce soir !

« The Voice » du 10 avril 2021. Les battles de cette saison 10 de « The Voice » tirent leur révérence ce soir. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et replay et streaming vidéo sur MYTF1 avec l’ami Nikos Aliagas.



« The Voice » du 10 avril 2021 : suspense ce soir. Qui a sauvé Anaïd. B ?

La semaine dernière, la deuxième soirée des battles s’est terminée sur un gros suspense. Dans le cadre de la battle Anaïd / Youssef sur le titre « Zina » de Babylone, Vianney a choisi de sauver Youssef. Sauf que l’un des 3 autres coachs a décidé de repêcher Anaïd. Mais pour plus de suspense, l’émission s’est arrêtée là.

#TheVoice@florentpagny ? @amel_bent ? @LavoineOfficiel ? 😮

L'un de ces 3 coachs a appuyé sur le buzzer pour sauver Anaïd. B 🔴

Mais de qui s'agit-il selon vous ? ⤵️



Alors qui selon-vous a choisi de sauver Anaïd ? Amel Bent, Marc Lavoine ou Florent Pagny ? Une chose est sûre Anaïd participera bien à l’épreuve des K.O. qui débute la semaine prochaine.

Quels talents se sont déjà qualifiés ?

Vous n’étiez devant votre petit écran samedi dernier ? Alors voici les talents qui se sont qualifiés pour la suite de la compétition:

Team Florent Pagny : Edgar, Azza

Team Vianney : Paul’O, Youssef, Julien (repêchage)

Team Amel Bent : Jaja, Robin

Marc Lavoine : Arthur, Tarik

Quant à Anaïd on saura ce soir en tout début de soirée quel sera son nouveau coach, sa nouvelle équipe.

Rappelons toutefois que les « repêchés » ne sauront qu’à la fin de toutes les battles, ce soir donc, s’ils continuent ou pas l’aventure. En effet, les repêchages ne sont pas acquis puisque les coachs ont la possibilité de changer d’avis en cas de coup de coeur.

Ultime soirée des battles de cette saison 10 de « The Voice ». Ce soir dès 21h05 sur TF1.

