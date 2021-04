Audiences TV prime 20 avril 2021 : Retour gagnant pour « Tandem » leader devant « Le labyrinthe : la terre brûlée »

5 ( 4 )



Audiences TV prime 20 avril 2021. Comme chaque jour petit point rapide sur les audiences d’hier soir en première partie de soirée. Et on commence par le retour gagnant de la série de France 3 « Tandem ». Les deux premiers épisodes de la saison 5 ont ainsi pu compter sur 4.68 millions de fidèles et 19.5 % de part de marché sur l’ensemble du public. Un retour en baisse.



Audiences TV prime 20 avril 2021 : autres chaînes

Sur TF1 le film « Le labyrinthe : la terre brûlée » a pour sa part rassemblé 3.36 millions d’inconditionnels soit 15.5 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mardi devant leur petit écran.

On retrouve ensuite France 2 avec une énième rediffusion du film de Luc Besson « Le cinquième élément » vu ou revu par 2.86 millions de fans (pda 12.6 %).



De son côté M6 proposait la demi-finale de « Pékin Express : la route des 3 continents ». L’élimination de Florent et Noël aux portes de la finale a tenu en haleine 2.84 millions d’aventuriers soit 12.8% des téléspectateurs. Notez une place de leader auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans avec 23.7% de pda.

Le documentaire d’Arte « Corée, une guerre sans fin » vient compléter le top 5 avec 860.000 curieux (pda : 3.4%)

