« Le Labyrinthe : la terre brûlée » : histoire et casting du film de TF1 ce soir (rediffusion)

« Le Labyrinthe : la terre brûlée » est en mode rediffusion ce soir sur TF1. Après le succès d’audience du premier film de la trilogie (voir ICI), la chaîne vous en propose la suite. Rendez-vous sur TF1 dès 21 heures mais aussi en streaming via la fonction direct de MYTF1.



Après s’être échappés du labyrinthe, Thomas et ses comparses doivent maintenant faire face à de nombreux obstacles dans un paysage de désolation.

« Le Labyrinthe : la terre brûlée » : histoire

Dans ce second volet; Thomas et les autres Blocards vont devoir faire face à leur plus grand défi : rechercher des indices à propos de la mystérieuse et puissante organisation connue sous le nom de WICKED.

Or le monde qu’ils découvrent à l’extérieur du Labyrinthe a été ravagé par l’Apocalypse. Leur périple les amène à la Terre Brûlée, un paysage de désolation rempli d’obstacles inimaginables. Plus de gouvernement, plus

d’ordre… et des hordes de gens en proie à une folie meurtrière qui errent dans les villes en ruine. Les Blocards vont devoir unir leurs forces avec d’autres combattants pour pouvoir affronter WICKED et tenter de défier son immense pouvoir.



Casting

Dylan O’Brien (Thomas ), Kaya Scodelario (Teresa), Thomas Brodie-Sangster (Newt), Ki Hong Lee (Minho)

À propos

– Les comédiens ont suivi un important entraînement sportif accompagné d’un stage de survie. L’objectif étant de créer entre eux les liens nécessaires pour incarner la communauté du film, mais aussi, pour développer des compétences physiques répondant aux conditions difficiles du tournage. Sur place, en Louisiane, ils ont dû affronter serpents, vipères et autres insectes, avec l’aide d’un professionnel des reptiles.

– Concernant le décor, la construction du labyrinthe a été réalisée de manière modulable afin d’optimiser sa taille trop imposante. Ses murs de 4,8 m de haut ont été prolongés de 30m en post-production pour leur donner plus d’ampleur. Quant aux portes -6 m de large sur 6 m de haut- elles pesaient chacune plus de 3 tonnes !

– Le troisième et dernier opus Le « Labyrinthe : le remède mortel » est toujours inédit en clair. Il sera diffusé mardi prochain sur TF1.

La bande-annonce

Pour terminer, (re)découvrez la bande-annonce officielle de votre film

