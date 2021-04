Audiences TV prime 27 avril 2021 : « Tandem » leader, record pour « Pékin Express »

5 ( 4 )



Audiences TV prime 27 avril 2021. Nouveau succès d’audience hier soir pour France 3 et la suite de la nouvelle saison de « Tandem ». Les deux épisodes inédits ont pu compter sur 4.50 millions de téléspectateurs soit 19.1% du public présent devant son poste de télévision.



Dans le détail 4.88 millions de téléspectateurs et 19.5% de PDA pour le premier épisode; 4.13 millions de téléspectateurs et 18.7% de PDA pour le second.

Audiences TV prime 27 avril 2021 : autres chiffres

TF1 prend la seconde place avec l’ultime volet de la trilogie du Labyrinthe. Hier soir « Le labyrinthe : le remède mortel » a convaincu 3.62 millions d’inconditionnels (pda 17.7%) mais s’est imposé sur les cibles principales, à savoir le public jeune et féminin.



Sur M6 c’était l’heure de la finale de « Pékin Express ». Et avec 2.99 millions de téléspectateurs pour 14.3% de part de marché, le jeu d’aventures de la chaîne signe sa meilleure performance de la saison. Notez que c’est un record d’audience pour une finale depuis 2012.

Sur France 2 l’émission « Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain » est encore à la peine, comme à chaque fois ou presque. À peine 1.88 million de téléspectateurs et 8.3% de part d’audience moyenne pour « Les mystères du goût et de l’odorat »…

Enfin notez le beau succès de W9 avec la rediffusion film « Comment tuer sa mère » vu ou revu par 1.23 million de téléspectateurs (5.1% de PDA).

