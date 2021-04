« Le labyrinthe : le remède mortel » ce soir sur TF1 : cet accident qui a failli tout remettre en cause (histoire, casting)

4.9 ( 7 )



« Le labyrinthe : le remède mortel » est au programme télé de ce mardi 27 avril 2021. Et c’est une première diffusion en clair. Rendez-vous sur TF1 dès 21 heures mais aussi en streaming via la fonction direct de MYTF1.



C’est le 3ème film de la trilogie après « Le Labyrinthe » et « Le Labyrinthe : La Terre brûlée » et la troisième et dernier tome du cycle littéraire « L’Épreuve » de James Dashner



Au casting : Dylan O’Brien (Thomas), Ki Hong Lee (Minho), Kaya Scodelario (Teresa), Thomas Brodie-Sangster (Newt)…

« Le labyrinthe : le remède mortel » : l’histoire

Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Cette cité pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au coeur du Labyrinthe.



Le saviez-vous ?

La sortie du film a été repoussée d’un an après le grave accident dont a été victime l’acteur principal du film, le jeune Dylan O’Brien. Lors d’une scène d’action il avait été sérieusement blessé après avoir été percuté par un véhicule, victime de plusieurs fractures…

« La reprise du tournage du Labyrinthe a été repoussée pour permettre à Dylan O’Brien de prendre le temps de se remettre complètement de ses blessures. Nous lui souhaitons une guérison rapide, et espérons pouvoir reprendre la production dès que possible » avait alors écrit la « 20th Century Fox » dans un communiqué.

Mais certains avaient imaginé le pire prédisant même l’arrêt définitif du projet, certains acteurs ne pouvaient attendre indéfiniment la reprise du tournage en raison de leur agenda professionnel.

Bande-annonce

En attendant ce soir, voici la bande-annonce officielle de votre film…

Après les succès d’audience des deux premiers volets, qu’en sera t-il de « Le labyrinthe : le remède mortel » ? Réponse mercredi matin avec les chiffres tant attendus de l’audimat !

