Plus belle la vie : ce soir, Xavier et Elsa ont succombé ! (résumé + vidéo épisode 4268 PBLV du 28 avril 2021)

5 ( 2 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4268 du mercredi 28 avril 2021 – Xavier et Elsa se réveillent ensemble ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, ils ont succombé et ont passé la nuit ensemble… Mais la réalité rappelle Xavier, qui doit partir travailler…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Karim veut tuer Xavier, Elsa retourne en prison, Nathan démissionne (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4268

Au Céleste, Elsa et Revel se réveillent côte à côte, dans leur bulle. Loin d’imaginer ce qui s’est passé à l’hôtel, Karim apprend à Bilal comment mettre des coups pression pour avoir ce qu’on veut dans la vie. Bilal, qui n’en perd pas une miette, applique cette méthode face à Marc, un élève de Scotto, mais fait un floppe total. Elsa demande à Abdel de laisser faire Alison, elle reviendra quand elle aura trouvé des réponses aux questions qu’elle se pose…



Annonces





Patrick planque avec Ariane en attendant le cambrioleur qui finit par s’approcher du butin. Thibaut Clément, le suspect, part en courant et échappe aux flics. Plus tard, Patrick revient seul autour la maison, il tombe sur Thibaut qui le menace avec une arme…

Leila pense que la relation de Nisma et Jules n’a aucun avenir. Ce dernier fait tout ce qu’il peut pour sauver son couple…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4268 du 28 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés