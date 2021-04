Pékin Express : et les gagnants sont... (vidéo replay de la finale du 27 avril)

5 ( 8 )



C’est ce soir qu’avait lieu la grande finale de « Pékin Express : la route des 3 continents ». Une finale à suspense où les deux équipes ont été au coude à coude tout du long !



Et c’est finalement le duo formé par Claire et Christophe, le père et la fille, qui a remporté la victoire et la somme de 58.730 euros.



Rose-Marie et Cinzia terminent donc en deuxième position.

Après avoir traversé l’Ouganda, la Grèce et la Turquie, c’est dans la capitale de la Turquie, Istanbul, que se déroulait cette grande finale de Pékin Express 2021.



Et si vous avez manqué cette finale de « Pékin Express : la route des 3 continents », sachez qu’elle est disponible en replay streaming gratuit sur 6play en cliquant ici.

VIDEO Christophe et Claire remportent la saison 14 de Pékin Express

Le père chic, Christophe, et la fille choc, Claire, remportent cette 14e saison de #PékinExpress 🏆🎒 👏 RT pour les féliciter pic.twitter.com/xfhDmyqBXJ — M6 (@M6) April 27, 2021

