Audiences TV prime 8 avril 2021 : « Léo Matteï » leader sur TF1, beau succès pour les 20 ans de « Loft Story » sur C8

4.8 ( 17 )



Annonces





Audiences TV prime 8 avril 2021. Hier soir le commandant « Léo Matteï », alias Jean-Luc Reichmann, était de retour sur TF1 pour le premier épisode d’une nouvelle salve d’inédits. Ce premier double-épisode intitulé « Le silence de la mer » a convaincu 5.30 millions de personnes soit 24.1% du public présent devant son poste de télévision.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences TV prime 8 avril 2021 : autres chaînes

Sur M6 le film évènement de Tommy WIRKOLA « Sevens Sisters » a pour sa part réuni 2.85 millions de téléspectateurs pour 13.5 % de part de marché sur l’ensemble du public. M6 était toutefois large leader sur le cible de la ménagère avec 24.7% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Annonces





De son côté France 2 proposait un nouveau numéro du magazine « Envoyé Spécial ». Les thèmes abordés et reportages proposés hier soir ont suscité l’intérêt de 2.05 millions de personnes soit 9.2 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

Sur France 3 la rediffusion du film de Jaume Collet-Serra « Non-Stop », avec Liam Neeson et Julianne Moore dans les rôles principaux, a rassemblé 1.43 million de téléspectateurs pour 6.4% de part d’audience moyenne.

Beau succès pour C8 avec les 20 ans de Loft Story. Jusqu’à 1,21 million de téléspectateurs pour la première partie (pda 5,1%) et 1.14 million pour la seconde (pda 5.4%). Notez d’excellentes performances sur cibles notamment auprès du public jeune et féminin.

📈#Audiences @C8TV (suite) 👏GROS SUCCÈS POUR LOFT STORY FÊTE SES 20 ANS EN PRIME AVEC PLUS D'1,2M DE TLPS 🏆1E CHAÎNE TNT SUR TOUTES LES CIBLES ✅ 5,1% de PdA sur les 4 +

✅ 10,4% de PdA sur les 25-49

✅ 10,3% de PdA sur les 15-34

✅ 9,7% de PdA sur les FRDA<50 pic.twitter.com/qdS5I7pf9c — C8 (@C8TV) April 9, 2021

Egalement au dessus du million TMC avec la rediffusion du film » Ocean’s Thirteen » de Steven Soderbergh et avec un casting de choc : George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon. Verdict : 1.07 million de téléspectateurs et 5.1% de l’audience.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 17 Aucune note

Liens sponsorisés