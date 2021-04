4.5 ( 8 )



« Bull » saison 5 : dès le 7 mai 2021 sur M6. Le Docteur Jason Bull et son équipe ne vont pas être épargnés par la pandémie mondiale de COVID-19 !



Mars 2020, le cabinet spécialisé en conseils juridiques est contraint de fermer ses portes suite à l’annonce d’un confinement imposé par le gouvernement. Les tribunaux sont fermés, la justice est à l’arrêt. Après plusieurs mois sans activité, les affaires sont au plus mal. Bull et son équipe d’experts en science du procès vont s’évertuer à trouver des clients à défendre. Une question les taraude : le protocole sanitaire mis en place à la cour va-t-il impacter leurs méthodes d’analyses faciales menées sur les jurés, les avocats et les témoins ?

Le saviez-vous ?

❚ Le premier épisode de la saison, intitulé “Le blues du corona”, est rythmé par des scènes musicales.

❚ Geneva Carr sera au casting du prochain film de Roy Szuper “Can’t Let It Go” qui explore les jours d’avant, pendant et après l’élection américaine de 2016 à travers un groupe de New-yorkais.



❚ Cette 5e saison recevra en comédiens invités : David Furr (“Iron Fist”) présent dans 7 épisodes, Josh Hamilton (“American Horror Story”, “13 Reasons Why”), Dana Wheeler-Nicholson (“Nashville”, “Friday Night Lights”), Jacob Pitts (“The Sinner”, “Justified”), Britne Oldford (“Hunters, “American Horror Story”, “Ravenswood”) et Callie Thorne (“The Wire”, “Rescue Me”, “New York Unité Spéciale”, “Prison Break”)

« Bull » revient le 7 mai sur M6 et 6PLAY

