« Bull » du 25 juin 2022 : 4 épisodes inédits de la saison 6 ce soir sur M6

« Bull » du 25 juin 2022 : M6 continue d’expédier la saison 6 de « Bull » avec de nouveau 4 épisodes à la suite ! Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« Bull » du 25 juin 2022 : les épisodes inédits de ce soir

Saison 6 – épisode 16 : Diana

Bull et Izzy sont sur le point de partir en vacances, mais leurs projets sont mis à mal lorsque Diana, l’ancienne petite amie de Bull, est accusée du meurtre de la femme de son amant et demande à Bull d’assurer sa défense. Les conflits abondent au sein de l’équipe lorsque Chunk se retrouve à défendre Diana au tribunal contre son petit ami et procureur, Robert.

Saison 6 – épisode 17 : Remèdes de cheval

Bull et son équipe viennent en aide à Rafael Ramirez, un jockey accusé de la mort d’un cheval et de son entraîneuse. Izzy, qui connaît ce garçon d’origine portoricaine pour l’avoir pris sous son aile à son arrivée dans le pays, est prête à tout pour le défendre…

Saison 6 – épisode 18 : Pepperoni et brocoli

Bull met de côté ses griefs personnels pour aider Reilly, le substitut du procureur qui avait tenté de le condamner pour subornation de juré. Ensemble, ils vont traduire en justice l’un des barons de la drogue les plus dangereux au monde et apprendre à faire équipe…



Saison 6 – épisode 19 : Réservé aux adultes

Handicapé par un mal de dos, Bull laisse Marissa et Chunk se rendre au tribunal pour défendre la meilleure amie de Marissa, Kyla Moore. Brillante femme d’affaires, celle-ci est accusée de licenciement abusif par un ancien employé.

