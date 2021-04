EXCLU Plus belle la vie : Karim veut tuer Xavier, Elsa retourne en prison, Nathan démissionne (infos PBLV)

4.6 ( 10 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 14 mai Fan du feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend ? Alors c’est le moment puisque, comme chaque week-end, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire qu’Abdel va mettre Elsa et Xavier dans une situation compliquée puisqu’il va révéler leur relation à la juge Colbert !

Même si Xavier nie devant la juge, il est dessaisi de l’affaire et le procès est ajourné ! Résultat, Elsa est renvoyée en prison.



Karim apprend la nouvelle et la trahison d’Elsa. Abdel lui annonce qu’il ne peut plus rien faire pour elle et qu’il souhaite se concentrer sur Alison. De son côté, Karim veut tuer Xavier Revel !

Mais avant de lui régler son compte, Karim décide de s’allier à Xavier pour prouver que Simonin ment et sortir Elsa de prison…

De son côté, Nathan retrouve Sabrina et passe une nuit dans la rue avec elle. Sur un coup de tête, Nathan décide de démissionner du lycée Scotto ! Sabrina lui confie qu’elle ne l’aimera jamais comme il l’aime mais Nathan ne se décourage pas pour autant…

Quant à Patrick, il parle enfin de l’agression à Babeth avant de trouver le courage de reprendre l’enquête sur les cambriolages. Il retire Ariane de l’affaire et voit un coach pour dépasser son traumatisme.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 26 avril sur France 3

Colbert a remarqué les regards que se sont lancés Revel et Elsa lors de la dernière audience. Revel jure qu’il n’a aucun sentiment envers l’accusée et le prouve au tribunal en redevenant le procureur qui ne fait aucun cadeau à Elsa. Karim sent que quelque chose est brisé dans son couple, il tente une approche mais Elsa reste distante. De son côté, Alison insiste auprès de Christophe pour qu’il devienne son fournisseur de fruits et légumes au Mistral…

C’est l’anniversaire de Nathan, après avoir eu son père au téléphone, il attend avec impatience un autre coup de fil. Les colocs organisent une fête pour ses 30 ans avec un invité surprise, qui va désormais vivre à l’appartement avec eux. Déçu et triste, Nathan part se coucher.

Sébastien ne digère pas que Laetitia ait été enfermée avec Valentin dans la villa ROSA. Il annonce à Lougane qu’ils redéménagent dans leur ancien appartement…

