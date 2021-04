Ici tout commence du 15 avril : Maxime et Salomé vont être renotés (résumé + vidéo épisode 119)

5 ( 2 )



Annonces





Ici tout commence du 15 avril, résumé et vidéo de l’épisode 119 – Maxime et Salomé vont avoir une seconde chance ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, sous l’impulsion d’Antoine et Clotilde, Claire finit par accepter de leur faire repasser leur épreuve…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 119

Antoine et Clotilde demandent à Claire de recommencer l’évaluation de Maxime et Salomé pour être certains de son impartialité. Réticente, la directrice accepte pour mettre un terme à cette histoire. Jérémy propose à Ludivine de lui faire découvrir son activité aux marais salants.

De son côté, Constance reçoit un appel inquiétant. Jérémy est tiraillé entre ses sentiments et sa raison. Hortense passe un casting et Mehdi est bien décidé à prouver ce dont il est capable.



Annonces





Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 119 du 15 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés