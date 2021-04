Plus belle la vie : ce soir, Elsa sort de prison (résumé + vidéo épisode 4259 PBLV du 15 avril 2021)

5 ( 1 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4259 du jeudi 15 avril 2021 – Elsa est libérée de prison ce soir dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie ». En effet, la demande d’Abdel a été acceptée et Elsa est remise en liberté le temps de son procès.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Elsa et Xavier cèdent à la passion, Patrick agressé (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4259

Karim ne digère pas l’interdiction de voir Elsa. Revel, quant à lui, a perdu toute objectivité mais assure à Colbert le contraire. Cette dernière accepte d’inscrire au procès, Christophe Rousseau, témoin de dernière minute. Logée au Céleste, Elsa confie à Abdel que Revel avec qui elle était coincée dans la cellule pendant l’incendie, était plus humain et ils ont beaucoup parlé. Abdel doute que Revel soit dans le même état d’esprit au procès…



Noé et Lola se réveillent à coté sous la couette. Blanche et Franck viennent morts d’inquiétude jusqu’à l’arbre chercher Noé qui refuse de descendre. De son côté, Abdel surprend Jules chez lui et l’invite à s’assoir cinq minutes pour faire connaissance…

Vincent explique son plan de redressement à Ian Moss, César et Katia. Mais Moss lui confirme que c’est trop tard. Alors Vincent commet l’irréparable…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4259 du 15 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

