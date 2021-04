Ici tout commence : Louis contre Claire, Jérémy quitte Ludivine, ce qui vous attend lundi 26 avril (épisode 126 en avance)

5 ( 2 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 126 qui sera diffusé le lundi 26 avril, Claire et Teyssier vont s’affronter sur deux épreuves culinaires : une salée et une sucrée.



Annonces



Annonces

En effet, Clotilde a choisi deux plats emblématiques de son père.



Annonces



Annonces



Annonces





Pour la plat salé, il s’agit d’un bar de lingue en écailles de légumes, demi-sphère à l’encre de seiche et jus de coquillages. Et pour le sucré, une fleure éternelle.

Rose empêche sa soeur de faire partie du jury car elle pense qu’elle ne serait pas impartiale. C’est donc Antoine, Guillaume et la chef Listrac qui formeront le jury pour désigner le meilleur des deux chefs, qui prendra la direction de l’institut.



Annonces





Claire propose à Salomé et Maxime d’être ses commis ! Salomé accepte mais pas Maxime, toujours remontée contre la chef. Louis apprend la nouvelle et ça ne passe pas… Il se sent encore une fois trahi par sa mère. Résultat, Teyssier a pour commis sa fille Charlène… et Louis ! Quant au deuxième commis de Claire, c’est Théo le fils de Teyssier !

L’affrontement est prévu pour mardi, les deux chefs se préparent et Constance est inquiète pour la santé de son mari…

De son côté, Greg parle à Eliott de l’appli de rencontres gay. Il lui donne sa bénédiction, Greg ne comprend pas… Il finit quand même par rencontrer un mec, Virgile, qui propose directement d’aller chez lui.

Quant à Ludivine, elle vient voir Jérémy pour lui proposer de cuisiner ensemble comme prévu. Mais Jérémy préfère être honnête et lui annonce que c’est fini entre eux ! Ludivine fait mine que ça ne l’atteint pas mais la jeune femme est blessée… Plus tard, Jérémy retrouve Célia à l’institut. Il lui annonce sa rupture et affirme qu’il l’aime toujours autant… Ils sont prêts à s’embrasser, Ludivine les observe. En cours, Ludivine fait des insinuations et alors que Clotilde écoute, elle affirme que Jérémy préfère coucher avec sa demi-soeur…

Rendez-vous lundi 26 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés