Ici tout commence : Salomé et Maxime virés par Teyssier, ce qui vous attend lundi 19 avril (épisode 121 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence à peine et vous avez déjà hâte de savoir ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 121 qui sera diffusé le lundi 19 avril, la nomination de Teyssier en tant que directeur va avoir de lourdes conséquences pour Salomé et Maxime !



En effet, alors que Claire annonce à tout le monde que Teyssier est désormais co-directeur à ses côtés, Louis demande à ce dernier de virer Maxime et Salomé.



Clotilde, Rose et Antoine ne sont pas contents de la nomination de Teyssier et le font savoir à Claire. Mais celle-ci ne reviendra pas sur son choix et leur demande de respecter sa décision !

Louis demande à Teyssier d’appliquer le règlement d’origine d’Auguste Armand pour virer Salomé et Maxime. Teyssier veut le document en question, que Louis retrouve. Il le montre à Maxime et Salomé et leur annonce qu’avec 2 notes en dessous de la moyenne ce trimestre, il a décidé de les exclure de l’institut ! Ils ont jusqu’au lendemain pour partir ! Elodie comprend que Louis n’a pas tourné la page…



En parallèle, Charlène fait encore des siennes au sujet d’Anaïs et Lisandro. Anaïs a mal au pied, elle a marché sur du verre et Lisandro propose de regarder… Charlène arrive juste à ce moment là et pense qu’il caresse le pied d’Anaïs ! Elle prend une photo et la met sur Instagram ! Enzo prévient Anaïs, qui est très remontée… Un clash éclate, Anaïs et Charlène finissent dans le bureau d’Antoine. Charlène supprime la photo et Antoine conseille à Lisandro ne se tenir à distance d’Anaïs…

Quant à Eliott, il se pose beaucoup de questions au sujet de sa relation avec Greg. Il n’arrive pas à franchir le pas et en parle avec Hortense. En cherchant sur internet, il pense être asexuel ! Il en parle avec franchise à Greg. Il lui confie qu’il l’aime mais qu’il n’éprouve aucun désir pour lui…

Rendez-vous lundi 19 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

