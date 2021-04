JT de 13h de TF1 : Marie-Sophie Lacarrau absente à cause de la Covid-19

4.5 ( 8 )



Alors que Jacques Legros assurait l’interim de l’animation du journal de 13h de TF1 pendant les vacances scolaires, Marie-Sophie Lacarrau ne sera finalement pas de retour comme prévu ce lundi 26 avril.



En effet, la journaliste a annoncé être à l’isolement à cause de la Covid-19, elle ne pourra donc pas reprendre la présentation du 13h de TF1.



« Pas de rentrée pour moi aujourd’hui. Le Covid m’empêche de vous retrouver comme prévu à 13h. Je termine mon isolement et je reviens en pleine forme au plus vite. En attendant, merci Jacques Legros d’assurer avec brio et élégance aux côtés de toute l’équipe du 13h ! » a écrit Marie-Sophie Lacarrau ce lundi matin sur le réseau social Twitter.

Elle n’a pas précisé si elle était positive à la Covid-19 ou si elle était cas contact, mais son absence devrait durer plusieurs jours. C’est donc Jacques Legros qui va poursuivre son remplacement à l’antenne.



