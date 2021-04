Plus belle la vie : ce soir, un nouveau à la coloc (résumé + vidéo épisode 4266 PBLV du 26 avril 2021)

4.9 ( 7 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4266 du lundi 26 avril 2021 – Un nouveau débarque à la coloc ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, alors que tout le monde est réuni pour fêter les 30 ans de Nathan, Barbara leur a réservé une surprise… l’arrivée de César à la coloc !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Karim veut tuer Xavier, Elsa retourne en prison, Nathan démissionne (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4266

Colbert a remarqué les regards que se sont lancés Revel et Elsa lors de la dernière audience. Revel jure qu’il n’a aucun sentiment envers l’accusée et le prouve au tribunal en redevenant le procureur qui ne fait aucun cadeau à Elsa. Karim sent que quelque chose est brisé dans son couple, il tente une approche mais Elsa reste distante. De son côté, Alison insiste auprès de Christophe pour qu’il devienne son fournisseur de fruits et légumes au Mistral…



Annonces





C’est l’anniversaire de Nathan, après avoir eu son père au téléphone, il attend avec impatience un autre coup de fil. Les colocs organisent une fête pour ses 30 ans avec un invité surprise, qui va désormais vivre à l’appartement avec eux. Déçu et triste, Nathan part se coucher.

Sébastien ne digère pas que Laetitia ait été enfermée avec Valentin dans la villa ROSA. Il annonce à Lougane qu’ils redéménagent dans leur ancien appartement…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4266 du 26 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés