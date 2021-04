Un si grand soleil : Alex quitte Virginie, Johanna veut un bébé, ce qui vous attend jeudi 15 avril (épisode n°624 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°624 qui sera diffusé le jeudi 15 avril, Alex va quitter Virginie !



En effet, Virginie n’a pas de nouvelles depuis trois jours, elle l’appelle pour lui demander ce qui se passe…

Alex annonce alors à Virginie que c’est terminé, il n’est plus amoureux d’elle ! Virginie le traite de lâche avant de lui raccrocher au nez… Alex confie à sa soeur, Davia, qu’il a quitté Virginie et qu’il est tombé amoureux d’une autre femme. De son côté, Elise demande à Alex de ne rien commencer avec Julie tant qu’elle fait partie de leur enquête.



Chez Julien, les relations entre Johanna et Arthur ne s’arrangent pas… Arthur ne se fait pas à son installation si rapide, d’autant que sa mère, Alice, a décidé de partir se ressourcer en Lozère pendant ses trois semaines de vacances. Johanna se confie à Sabine, qui lui conseille de faire un bébé pour souder la famille recomposée ! Johanna a l’air emballée par l’idée !…

Julien ne comprend pas le départ de son ex-femme et en parle avec Arthur. L’adolescent lui explique que sa mère a elle aussi du mal à se faire à l’idée qu’il ait si vite refait sa vie…

Rendez-vous jeudi 15 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

