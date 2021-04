« Le meilleur gâteau de France » avec Cyril Lignac : dès le 26 avril sur M6

4.2 ( 5 )



« Le meilleur gâteau de France » débarque bientôt sur M6. Après le succès de « La meilleure boulangerie de France », Cyril Lignac et 4 experts aussi gourmands et pointus que lui vont partir à la rencontre des passionnés de pâtisserie pour dénicher le meilleur gâteau de France !



Début de ce nouveau concours le lundi 26 avril 2021 dès 18h35 sur M6 et bien sûr sur 6PLAY.

« Le meilleur gâteau de France » : présentation

Faire des gâteaux n’a jamais été aussi tendance ! Tout le monde s’est mis derrière les fourneaux pour réaliser tartes, entremets et autres plaisirs sucrés. Dans de nombreuses cuisines de France se cache un talentueux pâtissier amateur. Et c’est pour trouver le meilleur d’entre eux que Cyril Lignac s’est entouré d’un jury d’experts et de fins palais composé de Merouan Bounekraf, chef cuisinier, Louise Petitrenaud, Pépé le Mat et Luana Belmondo, toutes trois journalistes culinaires. Tous les cinq n’ont qu’un seul objectif : parcourir l’Hexagone à la recherche de celui ou celle qui sera capable de faire le meilleur gâteau de France !



Sept villes d’auditions, des centaines de gâteaux dégustés ,le jury n’a reculé devant rien pour mener à bien sa mission. Les meilleurs pâtissiers de chaque région se retrouveront dans l’atelier du Meilleur gâteau de France pour une seconde étape : l’épreuve créative imposée. Ils devront impressionner notre jury avec des gâteaux aussi beaux que gourmands. Seul l’un d’entre eux aura la chance de représenter sa région lors de la grande finale nationale.

