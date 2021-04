« Meurtres en eaux troubles » du 25 avril 2021 : ce soir l’épisode inédit « La sirène » sur France 3

4.5 ( 8 )



« Meurtres en eaux troubles » du 25 avril 2021. Après son retour gagnant de dimanche dernier, la série allemande « Meurtres en eaux troubles » vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 dès 21h05. À voir aussi en replay et streaming gratuit sur France.TV.



« Meurtres en eaux troubles » du 25 avril 2021 : votre épisode de ce soir

Episode 9 – La Sirène

Oberländer, Zeiler et Komlatschek doivent enquêter sur un meurtre peu banal : la victime est une sirène ! Sybille Baumgartner était l’épouse de Fabian Baumgartner, un vigneron renommé, très soucieux de son domaine et de sa réputation. Malheureuse en couple, elle avait décidé de côtoyer une bande de kitesurfers chapeautée par un certain Georg Ebener, qui se trouve être un ancien ami de Micha, du temps où ce dernier s’adonnait aux plaisirs nautiques…



🔍 Une enquête pleine de rebondissements… « Meurtres en eaux troubles : La sirène », demain à 21.05 ! pic.twitter.com/WBOQ4w6v1V — France 3 (@France3tv) April 24, 2021

Attention ultime épisode de cette saison, dimanche prochain sur France 3.

Notez que cet épisode inédit sera suivi dès 22h35 de l’épisode en rediffusion « La somnambule ».

Audience : retour remarqué

Dimanche dernier, alors que la série faisait son grand retour sur France 3, les fans étaient au rendez-vous puisque l’épisode du jour avait réuni 3.29 millions de fans pour 13.2% de part de marché. Une sacrée performance face au film « Ant-Man et la guêpe » proposé par TF1.

