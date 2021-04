Plus belle la vie : ce soir, le procès commence (résumé + vidéo épisode 4260 PBLV du 16 avril 2021)

5 ( 2 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4260 du vendredi 16 avril 2021 – C’est le jour J pour Elsa ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, son procès pour complicité de trafic d’organes débute ce vendredi et Elsa va devoir se retrouver face à Xavier Revel…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4260

C’est le jour de l’ouverture du procès d’Elsa. Revel et Elsa se croisent dans les couloirs du palais de justice et elle le remercie de l’avoir fait libérer en attendant le jugement. Revel est déstabilisé et troublé. Elsa répond aux questions de Colbert et affirme que pour sauver la vie d’Alison elle a donné de l’argent pour avoir un organe mais elle ne s’est jamais posé la question de sa provenance. Colbert trouve sa réponse un peu facile. Alison est restée au bar pour travailler mais la voyant stressée, Sophie lui permet de partir au procès…



Emma vient soutenir Vincent dans l’open space. Barbara décide d’aller chez GTS et de prendre César par les sentiments pour s’assurer qu’il collabore avec Vincent. César coopère et donne des informations. Emma s’aperçoit que Katia s’est enfuit de l’open space. Elle s’est rendue au commissariat mais a été rattrapée par Céline qui la convainc de rentrer chez elle sinon elle l’attaquera pour harcèlement et provocation au suicide. Chez GTS, Vincent et Emma font appel à Sacha pour médiatiser la prise d’otage. Face caméra, Moss change son fusil d’épaule…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4260 du 16 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

