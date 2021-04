Plus belle la vie : ce soir, Xavier amoureux (résumé + vidéo épisode 4263 PBLV du 21 avril 2021)

4.8 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4263 du mercredi 21 avril 2021 – Xavier va faire une belle déclaration à Elsa ce soir dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie ». En effet, Xavier a de plus en plus de mal à cacher ses sentiments et il décide de parler à Elsa… Mais elle continue de le repousser…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4263

Elsa est complètement bouleversée même si elle cache ses sentiments à Revel en lui demandant de la laisser tranquille. Quand elle rentre au Céleste elle voit Karim, elle se jette sur lui et ils font l’amour, mais Elsa à l’esprit ailleurs. De leur côté, Karim et Bilal s’apprivoisent de mieux en mieux. Bilal a une forme de fascination pour Karim, qui se sent flatté. Mais Abdel n’est pas pour que son père raconte toute sa vie de voyou à Bilal de peur de donner le mauvais exemple…



Laetitia est nerveuse et Valentin en profite pour se rapprocher d’elle. Alors que Franck tente une manipulation qui échoue sur ROSA, le thermomètre du chauffage augmente à l’intérieur, ce qui amène Valentin et Laetitia à se dévêtir et à se rafraichir mutuellement. En imaginant ce qui se passe dans la villa, Sébastien est au bord de l’implosion et à l’intérieur, Valentin devient de plus insistant avec Laetitia. ROSA stop désormais le chauffage amenant le froid dans la maison. Grace aux paroles de Sébastien, Franck comprend enfin pourquoi ROSA est détraquée…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4263 du 21 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

