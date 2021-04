Plus belle la vie : une scène de viol choque les téléspectateurs

4.8 ( 11 )



On peut dire que l’épisode de la série quotidienne « Plus belle la vie » diffusé ce soir a fait couler beaucoup d’encre ! En cause, une scène de viol impliquant Patrick Nebout qui a profondément choqué bon nombre de téléspectateurs.



Avec un simple avertissement « déconseillé aux moins de 10 ans », beaucoup ont été surpris ce mercredi soir en regardant l’épisode de la série de France 3.



En effet, on a pu voir Patrick victime d’un viol, forcé à donner du plaisir oral à son agresseur. Autant dire que les téléspectateurs de « Plus belle la vie » n’étaient pas du tout prêt à découvrir une scène pareille, alors que beaucoup regardent la série en famille…

Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont réagi et exprimé leur mécontentement.



« Une scène de viol dans un programme familial c’est limite. Il faut en parler oui mais pas en montrant autant de choses, on avait largement compris où ils voulaient en venir. » a notamment écrit une internaute sur Twitter.

« Cette dernière scène de #PBLV m’a retourné l’estomac ! » a écrit un autre téléspectateurs.

#pblv sa a bien changer mon dieu des enfants regarde cette émission je regarde cette émission sa ma choquer se qui vien de se passer c’est honteux la vous avez été beaucoup trop loin — dewilde cheyenne (@CheyenneDewilde) April 28, 2021 Heuuu c'était pas un peu trop la scène de @PatrickPBLV_ ???#PBLV 😱😱😱 — Karen (@KBBK38514745) April 28, 2021 Une scène de viol dans un programme familial c’est limite. Il faut en parler oui mais pas en montrant autant de choses, on avait largement compris où ils voulaient en venir. #PBLV — Emmanuelle (@JonasBrooke) April 28, 2021

