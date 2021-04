Un si grand soleil : Inès apprend la vérité, Sabine se confie, ce qui vous attend jeudi 29 avril (épisode n°634 en avance)

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°634 qui sera diffusé le jeudi 29 avril, Inès apprend la vérité sur Enric.



En effet, Inès discute avec Maryline. Elle ne comprend pas ce qui se passe entre sa mère et Enric, elle se demande s’il n’a pas rencontré une autre femme…

A la réaction de Maryline, Inès comprend qu’elle a vu juste et part furieuse. Maryline informe Mo, qui s’inquiète pour sa fille… Inès va confronter Enric chez L Cosmétiques et lui reproche de tromper sa mère. Enric s’en prend ensuite à Gary, avant de lui dire qu’il n’a jamais voulu faire de mal à Mo et Inès… Gary lui conseille de quitter Myriam pour tenter de recoller les morceaux. Mais Enric en est incapable…



De son côté, Mo essaie de défendre Enric face à Inès. Elle lui explique que tout le monde fait des erreurs et affirme même qu’elle doit avoir sa part de responsabilité. Inès ne comprend pas…

Quant à Sabine, alors que Maria est transférée en soins intensifs dans un état stationnaire, elle continue de culpabiliser. Elle finit par confier à Dimitri et Billie qu’elle avait trop bu au moment où elle a traversé… Billie la tient alors pour responsable de l’accident ! Quant à Yann, il a des doutes et demande une expertise de la voiture. Mais Becker refuse, il conclut à un simple accident.

Rendez-vous jeudi 29 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

