« Top Chef » du 14 avril 2021 : qui sera éliminé ce soir ? (épreuves et recettes de l’épisode 10)

« Top Chef » du 14 avril 2021 – Nouvel épisode de la saison de Top Chef ce mercredi soir sur M6. Et il s’agit déjà de la 10ème semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 7 candidats encore en compétition.



Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



« Top Chef » du 14 avril 2021 : recettes, épreuves et invités de ce soir

L’épreuve de Arnaud Donckele : les sauces

Arnaud Donckele, chef triplement étoilé depuis 2013, consacré chef de l’année par un célèbre guide en 2020, se définit lui-même comme un compositeur de saveurs. Le chef crée ses sauces comme des parfums : véritable « cuisinier parfumeur », Arnaud Donckele assemble ses créations comme un nez ou plutôt un palais ! Il en possède d’ailleurs aujourd’hui plus de 40 qui sont toutes numérotées. Ses créations contiennent entre 8 et 12 saveurs et le chef joue avec les textures – consommé, velouté et autres émulsions – pour obtenir une sauce complexe et unique. C’est sur ce thème qu’Arnaud Donckele a décidé de challenger les candidats : à eux de réaliser une sauce qui, à la dégustation, révélera toutes ses saveurs et transcendera un simple blanc de poulet. Alors quel candidat arrivera à convaincre Arnaud Donckele sur ce thème qu’il maitrise à la perfection ? Qui saura lui transmettre l’émotion qu’il attend ?

La boite noire



Cette semaine, c’est le retour de l’épreuve la plus redoutée du concours : la boite noire ! Les candidats et leurs chefs de brigade vont devoir reproduire une assiette sans la voir puisqu’elle sera dégustée dans le noir ! À eux de faire appel à leur palais et leur connaissance des goûts pour reproduire le plus fidèlement possible l’assiette référence. Mais attention, cette année, l’épreuve emblématique du concours va déstabiliser les chefs et les candidats puisqu’ils n’apprendront qu’à la fin de l’épreuve l’identité du chef qui a réalisé le plat caché dans la boite noire ! Les chefs et les candidats sauront-ils déceler les pièges glissés par ce cuisinier triplement étoilé ? En tout cas, il s’est bien amusé à les mettre en difficulté avec une assiette inédite, qui ne manquera pas de les surprendre… et ce jusqu’à la fin de l’épreuve !

La dernière chance : les légumes oubliés

Les candidats qui ne se seront pas qualifiés au terme des deux épreuves se retrouveront sur la sellette ! Chaque chef de brigade sera alors confronté à un choix difficile : décider, parmi les candidats de sa brigade sur la sellette, qui ira en dernière chance. Quel sera le prochain chef à perdre l’un des siens ?

"On a le même amour pour les produits du Sud-Ouest"

Arnaud et la chef Hélène Darroze se découvrent beaucoup de points communs 💪

📺 #TopChef, mercredi à 21.05 pic.twitter.com/EmUwUB27hG — M6 (@M6) April 13, 2021

Ce soir encore un nouvel éliminé ! Alors sera le prochain chef à perdre l’un des siens ?

