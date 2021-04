« La Carte aux trésors » du 14 avril 2021 : ce soir sur France 3, « Du Pays Basque au Béarn »

4.8 ( 13 )



« La Carte aux trésors » du 14 avril 2021. Ce soir sur France 3 nouveau numéro de votre jeu d’aventures « La Carte aux Trésors ». Ce numéro inédit démarre à Bayonne, sur la Côte basque, et nous entraîne à la découverte des Pyrénées-Atlantiques, sur une zone de jeu qui s’étend du pays Basque au Béarn, depuis Bayonne jusqu’à Oloron-Sainte-Marie et en passant par la cité fortifiée de Navarrenx et les villes de Salies-en Béarn et Sauveterre-de-Béarn.



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming vidéo sur France.TV

« La Carte aux trésors » du 14 avril 2021 : au programme ce soir

Les 2 candidats, la rennaise Chloé et le lyonnais Thibault, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte des secrets du jambon de Bayonne, fleuron de la gastronomie du Sud-Ouest, apprécié des rois, célèbre dans le monde entier, et qui nécessite un savoir-faire ancestral.

Ils plongeront ensuite dans les « gaves », ces rivières, théâtre d’un étonnant voyage : celui des saumons qui reviennent ici, sur leur lieu de naissance, pour se reproduire après un périple de plusieurs années !



Ils partiront enfin vers les grands espaces, sur les routes de la transhumance, là où, tous les étés, les bergers emmènent leurs troupeaux dans les « estives », ces pâturages d’altitude qui offrent des paysages absolument sublimes, et s’essayeront aux jeux Béarnais et aux forces basques.

J-1 🚁☀️

RDV demain soir sur @France3tv pour le grand retour de #LaCarteAuxTresors ! Direction le Pays-Basque et le Béarn ✨ Voici les toutes premières images de l’émission !! @BearnPyrenees @OT_PaysBasque pic.twitter.com/YRUd4PVRbO — Cyril Féraud (@cyrilferaud) April 13, 2021

« La Carte aux trésors » est de retour ce soir sur France 3.

La Carte aux Trésors compense les émissions carbone de ses hélicoptères avec Reforest’Action

