Un si grand soleil en avance : Enzo se confie à Florent (résumé + vidéo épisode n°622 du 13 avril 2021)

Un si grand soleil du 13 avril en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Enzo est rongé par la culpabilité ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ! En effet, alors qu’il a appris pour la tentative de suicide de Jules et qu’Etienne refuse toujours de se dénoncer, Enzo finit par se confier à son père…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 avril 2021



Un si grand soleil résumé de l’épisode 622

Florent comprend que son fils ne va pas bien. Il rejoint Enzo dehors et lui demande ce qui se passe… Enzo explique à son père que rien ne va, il ne contrôle plus rien et ça le rend fou ! Florent lui répond que c’est normal, il a vécu une année particulièrement compliquée. Mais son fils lui précise que ça n’a rien à voir et finit par se confier : la vidéo d’Inès, c’est pas Jules qui l’a faite fuiter !



Et alors que Virginie s’inquiète pour l’avenir de son couple, toute l’équipe éducative du lycée est touchée par une mauvaise nouvelle. De son côté, Alex se persuade qu’il n’agit que dans l’intérêt de l’enquête…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 13 avril

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

