Un si grand soleil en avance : Julien et Arthur, le clash (résumé + vidéo épisode n°630 du 23 avril 2021)

5 ( 2 )



Annonces





Un si grand soleil du 23 avril en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Rien ne va plus entre Julien et Arthur ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil »… En effet, alors qu’Arthur a désobéit à son père en allant quand même s’installer chez Elisabeth, Julien voit rouge.



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 7 mai 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 630

Julien est en colère après qu’Elisabeth l’ait appelé pour le prévenir qu’Arthur était venu chez elle sans son accord… Julien débarque chez sa mère et exige qu’Arthur rentre avec lui. Elisabeth essaie de calmer son fils, sans succès. Julien et Arthur sont pas loin d’en venir aux mains !



Annonces





Pendant ce temps là, Enzo se réjouit d’un rapprochement récent. De son côté, Élise plaide en faveur d’Alex. Akim, de son côté, apprend les ficelles du métier aux côtés de Manu.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 23 avril

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés