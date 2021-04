Un si grand soleil : Gary découvre la liaison d’Enric et Myriam, ce qui vous attend mardi 6 avril (épisode n°617 en avance)

4.8 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°617 qui sera diffusé le mardi 6 avril, Gary va découvrir la liaison d’Enric et Myriam !



En effet, Gary déprime et va chez Mo pour lui donner le chèque de la pension alimentaire.

Il se confie à son ex au sujet de Myriam et son nouvel échec sentimental… Il appelle ensuite Quentin, qui l’informe que Myriam sort avec un homme marié ! Gary a alors un plan pour récupérer Myriam : découvrir avec qui elle sort pour aller dire la vérité à sa femme !



Gary décide donc de suivre Myriam jusqu’à chez elle… Il se poste devant l’immeuble pour surveiller. Et à sa grande surprise, il découvre que c’est Enric qui rejoint Myriam ! Il le prend en photo avant de se confier à Paco. Ce dernier lui conseille de ne pas dire la vérité à Mo.

De son côté, alors qu’Alex est à fond sur sa nouvelle enquête, Virginie décide de prendre les choses en mains ! Elle lui annonce qu’elle a décidé de rendre son appartement pour s’installer avec lui…

Rendez-vous mardi 6 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

