Un si grand soleil : Manu sain et sauf, Alex se met en danger, ce qui vous attend mercredi 21 avril (épisode n°628 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans « Un si grand soleil » ? Après avoir vu le capitaine Leoni s’effondrer ce soir en fin d’épisode, si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°628 qui sera diffusé le mercredi 21 avril, Manu est finalement sain et sauf !



En effet, il portait un gilet par balle et n’a donc pas été touché par le tir de Charvay.

Alex reproche à Manu de ne pas avoir empêché Charvay d’enlever Julie, il ne comprend pas… Alex décide de prendre les choses en main et part à la recherche de Julie. Grâce à un capteur gps accroché aux clés de la jeune femme, il retrouve sa trace ! Becker accepte de lui envoyer des renforts mais Alex se met en danger en agissant sans attendre… Il sort son arme face à Charvay, qui menace de lui tirer dessus ! Julie pleure, Alex lâche son arme…



De son côté, Enric est perdu. Mo refuse qu’il quitte l’appartement afin de protéger Inès. Mais l’adolescente sent que l’ambiance est pesante et qu’on lui cache quelque chose… Mo cherche à savoir qui est la maitresse d’Enric. Elle appelle Gary et lui demande si elle travaille chez L Cosmétiques… Il refuse de répondre, elle pense donc avoir vu juste.

Quant à Myriam, elle pense qu’Enric joue sur les deux tableaux…

Rendez-vous mercredi 21 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

