Audiences TV prime 15 mai 2021 : carton pour la finale de « The Voice », « Cassandre » en baisse

Audiences TV prime 15 mai 2021. Hier soir France 3 proposait un nouvel épisode inédit de sa série à succès « Cassandre » alors que TF1 diffusait la finale de la saison 10 de son télé-crochet « The Voice » .



Et c’est TF1 qui s’impose avec la finale de la saison 10 de « The Voice ». La victoire par 68% des voix de Marghe a été suivie par 5.37 millions de téléspectateurs soit 25.3% du public présent devant son poste de télévision. C’est 1.5 million de plus que la finale de 2020.

Et comme toujours gros succès sur les principales cibles commerciales.



#Audiences @TF1 Carton pour la #Finale de #TheVoice Meilleur score depuis 2015 ! Très largement #Leader auprès des cibles principales 📌5,4M tvsp (+ 1,5M vs finale 2020) ✅33% PDA FRDA-50A

✅32% PDA 25-49A

✅37% PDA 4-14A

✅35% PDA 15-24A

✅37% PDA 15-34A pic.twitter.com/jzd2oyUYjW — TF1 Pro (@TF1Pro) May 16, 2021

Audiences TV prime 15 mai 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 avec une nouvelle enquête du commissaire « Cassandre » dans l’épisode inédit « Les compagnons » a tenu en haleine 4.89 millions « d’enquêteurs » soit 20.6% de l’ensemble du public. C’est en baisse par rapport à samedi dernier.

France 2 complète le podium avec la finale du tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles ». Une finale remportée par l’équipe Hervé, Maureen et Mickaël. 2.51 millions de fidèles et 11.3% de part de marché sur les 4 ans et plus

M6 suit avec sa série »Hawaii 5-0″. 2.05 millions de fidèles pour le seul inédit de la soirée et 8.5% de part d’audience globale.

Et comme tous les samedis ou presque France 5 complète le top 5 avec son magazine « Echappées Belles ». Hier soir 1.14 million de rêveurs ont mis le cap sur Zanzibar et la Tanzanie (4.8% de pda).

