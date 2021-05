4.8 ( 16 )



The Voice 2021 : et le gagnant est ? En ce samedi soir du 15 mai 2021, se déroulait la finale de la saison 10 de « The Voice ». 4 candidats étaient encore en lice : Marghe, Jim Bauer, Mentissa et Cyprien.



Une nouvelle règle qui a tout changé

Mais cette année la finale a été marquée par une nouvelle règle qui a tout changé.

A l’issue des prestations des 4 finalistes, les téléspectateurs ont été appelés à voter une première fois afin de choisir leurs 2 finalistes favoris.

Et le verdict est tombé : si Marghe et Jim Bauer ont été qualifiés, Mentissa et Cyprien ont malheureusement été éliminés.



Pour la première fois dans l’histoire de « The Voice », les deux finalistes, à savoir Marghe et Jim Bauer, ont ensuite interprété un titre de leur propre composition confrontant ainsi leur univers musical au regard du public.

The Voice 2021 : et le gagnant est….

Un nouvel appel aux votes a été lancé et le public a fini par choisir. Si sur les réseaux sociaux Jim Bauer semblait en mesure de l’emporter, c’est finalement Marghe de la team Florent Pagny qui l’a assez largement emporté avec 68% des suffrages.

#TheVoice

Marghe s’est qualifiée pour la Finale grâce à vous🌟

Samedi, elle devra se surpasser💪

Sera-t-elle sacrée The Voice 2021 ? Son destin est entre vos mains✨

RDV samedi pour la Finale de The Voice présentée par @nikosaliagas accompagné de Karine Ferri sur @TF1 & @MYTF1 ✌️ pic.twitter.com/9e78Pa5kMp — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) May 13, 2021

Une version All-Stars pour la rentrée !

Vous êtes fans de « The Voice » ? Bonne nouvelle, la version All-Stars débarque à la rentrée avec 5 coachs historiques : Florent Pagny, Mika, Jenifer, Zazie et et Patrick Fiori.

« The Voice » revient bientôt TF1. En attendant, retrouvez l’émission de ce soir en replay sur MYTF1.

