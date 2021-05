Audiences TV prime 5 mai 2021 : « Top Chef » encore leader, « L’école de la vie » en hausse

4.8 ( 11 )



Annonces





Audiences TV prime 5 mai 2021. Hier soir, et comme chaque mercredi, victoire de M6 avec son concours culinaire « Top Chef ». Les papilles ont salivé hier soir dans l’hexagone puisque 3.40 millions de Français ont répondu à l’appel. La part de marché atteint 15.4% sur les 4 ans et plus.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Pour pas changer carton plein sur le public jeune et féminin : les moins de 50 ans et les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Sur ces deux cibles, le programme était non seulement en leader en prime-time mais aussi sur l’ensemble de la journée.

#Audience #TopChef ⭐️@M6 leader 4+, FRDA-50 et moins de 50ans.

⭐️Programme le + regardé de la

journée par les FRDA-50 et -de 50ans

🍽 15% auprès des 4+

👩🏻‍🍳 29% auprès des FRDA-50 ans

🍴 42% auprès des 25-34 ans

🧂 3.4M Tlps (Pic à 3.8M) pic.twitter.com/xctGML96p8 — M6Pro (@M6pro) May 6, 2021



Annonces





Audiences TV prime 5 mai 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et la suite de la saison 3 de la série médicale « The Resident ». Les deux épisodes inédits ont pu compter sur 3.13 millions de fidèles soit 13.1% des téléspectateurs.

Léger mieux pour la série de France 2 « L’école de la vie » dont les deux derniers épisodes ont réuni en moyenne 3.02 millions de téléspectateurs. La part de marché atteint 12.9% sur l’ensemble du public. Si on fait un petit bilan, cette première saison aura donc convaincu 3.04 millions de téléspectateurs.

France 3 suit avec un nouveau numéro de son jeu « La carte aux trésors ». Hier soir cap sur l’Allier. Et ce sont 2.08 millions de Français qui ont répondu à l’appel soit 9.5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mercredi devant leur petit écran.

Arte est toujours en forme. Hier soir avec la rediffusion du film « Les Beaux Jours » avec Fanny Ardant, Laurent Lafitte et Patrick Chesnay, la chaîne franco-allemande a réuni 1.45 million de cinéphiles pour 5.9% de part d’audience.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés