Un si grand soleil : Florent méfiant, Maria se réveille, ce qui vous attend jeudi 6 mai (épisode n°639 en avance)

4.5 ( 11 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend dans le prochain épisode de « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°639 qui sera diffusé le jeudi 6 mai, Maria va se réveiller !



Annonces



Annonces

En effet, alors que Billie est toujours très remontée contre son père au sujet de sa relation avec Sabine, sa mère sort du coma.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 21 mai 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Le Dr Alphand annonce la bonne nouvelle à Dimitri, même s’il l’informe que Maria a un trouble du langage qui devrait disparaitre progressivement. Dimitri rapporte l’information à sa fille.



Annonces





Mais au lycée, Billie n’hésite pas à annoncer brutalement à Enzo que sa mère couche avec son père… Enzo ne la croit pas et Billie l’encourage à demander à sa mère. En colère, Enzo confronte sa mère en plein dîner de famille chez son grand-père. Sabine s’énerve, elle affirme ne pas avoir à se justifier. Enzo est remonté et quitte le dîner, il va chez son père.

Du côté de Florent, ce n’est pas la joie non plus. Il se méfie du comportement de son frère, Jonathan, qui commence à tisser des liens avec tout son entourage. En effet, il va boire un verre à la paillotte avec Claire et ils parlent de Florent… Jonathan lui confie ne pas savoir comment s’y prendre pour se rapprocher de son frère. Il sympathise avec Sofia, qui décide carrément de l’inviter à son mariage le lendemain !

Rendez-vous jeudi 6 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés