« Cassandre » du 1er mai 2021 : ce soir l’épisode inédit « Temps mort »

« Cassandre » du 1er mai 2021. Bonne nouvelle « Cassandre » est de retour ce soir dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.



« Cassandre » du 1er mai 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 17 — Temps mort

Avec Jean DELL (Charles Audemont), Nathalie BESANÇON (Elisabeth Audemont), Lucie JEANNE (Sandra Audemont), Clément MOREAU (Nicolas Audemont), Joyce BIBRING (Christelle Destraz), François BURELOUP (Michel Destraz), Laurent SPIELVOGEL (Terrebasse)

Sur des images de drone, une propriété somptueuse, où l’on découvre dans le jardin… un corps sans vie ! Pas de doute, ce n’est pas une mort naturelle ! Mais quand Cassandre et son équipe débarquent sur « la scène de crime », le corps a disparu ! Qui a caché le corps ? Cassandre interroge les propriétaires des lieux, les Audemont, illustre famille d’Annecy, dans l’horlogerie de luxe depuis des générations.



Pour les Audemont, c’est le choc : sur les images du drone, c’est leur associé et gendre qu’ils découvrent mort ! Impensable pour eux d’être soupçonnés, et pourtant c’est bel et bien sur leur propriété que le corps a été vu… Mise en scène ? Cassandre pénètre les arcanes de l’artisanat de luxe et plonge dans l’univers feutré d’une famille

Nouveau succès d’audience ?

Pour rappel : la précédente saison de « Cassandre » (saison 4) en audiences consolidées affiche 5 millions de téléspectateurs et 20,2 % de PdA.

« Cassandre » avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga revient ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV

