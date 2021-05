Plus belle la vie : ce soir, Patrick parle à Babeth (résumé + vidéo épisode 4276 PBLV du 10 mai 2021)

4.8 ( 19 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4276 du lundi 10 mai 2021 – Plusieurs semaines après son agression, Patrick va enfin se confier à Babeth ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Patrick décide d’en parler à sa femme, mais il ne lui dit pas tout sur cette agression…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4276

Abdel révèle à Colbert la relation de Revel et d’Elsa. Ce dernier nie tout en bloc. Le procès est donc ajourné et Karim se demande ce qui se passe. Elsa a peur pour la sécurité de Revel mais elle doit choisir entre sa liberté et condamner le procureur. De son côté, Karim dresse un tableau inquiétant de Suzy à Bilal. Ce dernier comprend qu’elle n’est pas tendre qu’il ferait mieux de vite la rembourser. Il trouve Blanche Marci comme cliente pour lui vendre des parfums…



Au réveil, Sabrina, touchée par les efforts de Nathan, lui tend de la nourriture moisie qu’il vomit aussitôt avalée. Il s’arrête à la coloc prendre une douche et croise Barbara qui lui demande de faire attention à lui. A Scotto il se sent en décalage et se montre sévère envers ses élèves…

Patrick raconte à Babeth qu’il s’est fait braquer et qu’il n’a pas su se défendre. Cependant, il retrouve le courage d’enquêter sur les cambriolages…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4276 du 10 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

