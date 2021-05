Demain nous appartient du 19 mai : Ben et Solenne écoeurés par Sacha (résumé + vidéo de l’épisode 929 en avance)

5 ( 4 )



Annonces





Demain nous appartient du 19 mai 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 928 de DNA – Ben et Solenne sont écoeurés par le comportement de leur père ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, ils savent maintenant que c’est Sacha qui a pris dans la cagnotte et ils ne peuvent pas lui pardonner…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Clémentine disparait, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 10 au 14 mai)



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 929

Ben et Solenne sont toujours écœurés de leur père depuis qu’ils ont appris qu’il était responsable du trou de 20 000 € sur la cagnotte de Boston. Sacha décide ensuite d’appeler sa banque : son crédit lui a été refusé ! La police lance de nouvelles recherches pour retrouver Clémentine.



Annonces





A l’écart de la ville, la police a besoin d’aide et va chercher des réponses auprès de témoins potentiels. Aurore est victime d’un piratage informatique. Les Daunier emménagent dans leur nouvelle maison.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 929 du 19 mai 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés