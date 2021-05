Demain nous appartient spoilers : Clémentine découvre la vérité, Aurore démasque Roxane, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 3 au 7 mai)

4.4 ( 7 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 3 au 7 mai 2021 – C’est le début du week-end et si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Demain nous appartient », vous avez certainement hâte de connaitre la suite. Si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine s’annonce explosive pour Sacha et Clémentine !



En effet, Clémentine va enfin finir par découvrir la vérité sur Sacha : il mène une double vie depuis des années avec une autre femme et deux autres enfants ! Clémentine est sous le choc et ne sait pas si elle doit dire la vérité à Solenne et Ben. De son côté, Sacha n’arrive pas à garder son calme et dérape avec tout le monde…

Quant à Aurore, alors qu’elle est sur le point de baisser les bras dans sa recherche d’Aurélie Doumergue, elle reconnait une bague au doigt de Roxane au Spoon et comprend la vérité ! Aurore l’a démasquée et réalise que Karim savait qui elle était vraiment… Elle le confronte pour comprendre pourquoi il l’a protégée.



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 3 au 7 mai 2021

Lundi 3 mai (épisode 917) : Sacha a du mal à gérer les tensions causées par son absence. Pendant ce temps, Solenne a des nouvelles sur son opération qui la rendent anxieuse, mais Clémentine lui apporte son aide. Aurore et William visitent une maison et ont le coup de cœur. Charlie tente de se faire pardonner en écrivant une lettre.

Mardi 4 mai (épisode 918) : Sacha essaie de cacher ses problèmes financiers, mais il a de plus en plus de mal à éviter le sujet face à ses proches qui lui demandent des réponses. Heureusement, certains prennent bien soin de lui. Aurore est prête à tout pour obtenir la maison de ses rêves. Hadrien cherche un emploi et il est pris à l’essai.

Mercredi 5 mai (épisode 919) : Sacha commet une erreur qui incite Clémentine à reprendre ses recherches. Alors qu’il doit faire face aux manigances de sa compagne, Sacha doit canaliser son stress lorsqu’il est sollicité en urgence. Martin conseille à Jules de laisser une dernière chance à Charlie. Sofia trouve les actes de ses deux pères inadmissibles.

Jeudi 6 mai (épisode 920) : Flore aimerait aider Clémentine, mais Alex n’est pas de son avis. La tension est palpable entre Clémentine et Sacha alors qu’un nouvel élément vient briser la glace. Solenne se prépare à rencontrer son crush. Aurore est sur le point de baisser les bras sur l’affaire Aurélie Doumergue. Chez Chloé, les masques de Xavier gênent tout le monde sauf lui.

Vendredi 7 mai (épisode 921) : Clémentine cache ses soupçons à Sacha pour parvenir à ses fins. En parallèle, elle renforce ses liens avec Solenne quand cette dernière se confie sur ses sentiments. Clémentine se retrouve face à un dilemme lorsqu’il s’agit de protéger ses beaux-enfants. Aurore fait part à ses collègues de ses découvertes récentes. Les masques de Xavier ont mystérieusement disparu…

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 3 au 7 mai

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

