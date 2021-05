Ici tout commence spoilers : Salomé et Maxime en froid, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 3 au 7 mai)

4.4 ( 7 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 3 au 7 mai 2021 – Le week-end débute et comme tous les samedis, si vous êtes accro au feuilleton quotidien « Ici tout commence » et curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que Salomé et Maxime vont vivre une semaine difficile !



Alors que Maxime compte bien en savoir plus sur l’identité de la mère de Salomé, il va se brouiller avec sa petite-amie… En effet, Salomé n’apprécie pas que Maxime agisse dans son dos et de vives tensions vont éclater dans leur couple.

De son côté, Greg se rapproche d’un mec rencontré via un site de rencontres. Va-t-il réussir à s’en tenir à une relation sans sentiment ?



Quant à Mehdi, alors qu’il nage dans le bonheur avec Hortense et que celle-ci lui fait une déclaration d’amour, son état de santé se dégrade sérieusement…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 3 au 7 mai 2021

Lundi 3 mai (épisode 131) : Salomé refuse de continuer à chercher la vérité, Maxime prend les devants sans lui demander son avis. Louane se bat pour sa famille sans savoir ce que Caroline cache. En parallèle, Greg fait une rencontre qui chamboule ses principes.

Mardi 4 mai (épisode 132) : Salomé fait une découverte fracassante. Sur les conseils de Maxime, elle se confesse, sans résultat. Honteuse, elle s’en prend violemment à Maxime. Aux marais salants, Caroline n’est plus la bienvenue. Devant l’Institut, Hortense surprend un échange entre Greg et un autre homme.

Mercredi 5 mai (épisode 133) : En froid avec Maxime, Salomé refuse de poursuivre toute recherche. De son côté, Maxime fait une nouvelle découverte. En cuisine, Mehdi confectionne une surprise pour Hortense. Face à Célia, Jérémy doit reconnaître que Clotilde a raison.

Jeudi 6 mai (épisode 134) : Maxime, aidé d’Elodie, continue ses recherches en secret et découvre un bijou dans la serre. En plein cours, Enzo fait le pitre et Anaïs en paie les conséquences. Acculée, Clotilde convainc Célia de l’aider.

Vendredi 7 mai (épisode 135) : Salomé remarque que Maxime est préoccupé et furieuse, elle le confronte sur ses agissements. Hortense s’inquiète du comportement de Mehdi. En cours de mixologie, Lisandro sépare le binôme formé par Anaïs et Enzo.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 3 au 7 mai 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

